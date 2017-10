4 ADIMDA GÖZLÜK SEÇME REHBERİ

ALIŞVERİŞ 23 saat önce Yunus Başaran

Gözlük seçmek zor mu? Bu adımlarla artık çok kolay!

Gözlük aşıkları olduğunu bildiğimiz ALL okuyucuları ne istediğini, ne zaman hangi gözlüğü kullanmasını oldukça iyi biliyor. Ancak öyle bir an geliyor ki şunu mu alsam bunu mu diye kararsız kalabiliyoruz. İşte ALL, tam da burada devreye girerek, gözlük seçerken nelere dikkat etmemiz gerektiğini 4 adımda sizlere anlatıyor.

Uygun boyutu seçin

Büyük gözlükler ya da küçük çerçeveler arasında seçim yaparken, o dönem neyin trend olduğunu bilin. Gözlük modası çabuk eskiyen ama sık tekrarlayan bir yapıya sahip. Ayrıca gözlük alırken mutlaka deneyin. Gözlüklerin kafanızı sıkıştırmadığından emin olun. Sert yapıdaki gözlüklerin sallanmıyor oluşu mutlu eder ancak bir süre sonra acı verir. Ve asla kirpikleriniz lense dokunmamalıdır.

Yüzünüze en uygun çerçeve türleri

Yüz şekliniz ile çerçeve şekli arasındaki o uyumu sağlamak çok işinize yarayacaktır. Örneğin yuvarlak bir yüzünüz varsa, açılı çerçeveler mükemmel uyum yakalar. Ya da yüzünüz daha kareli ise yuvarlak çerçeveler harika duracaktır. Eğer yüzünüz oval ise şanslısınız. “Mükemmel Hat” diye tabir edilen oval yüze, hemen hemen tüm gözlük türleri uyar.

Renklerin anlamı

Renkler sizin modayla olan bağlantınızı göstermez. Renkler güzeldir ancak çoğu zaman görüşünüzü etkiler. Aracınızla trafik ışıklarında renkleri ayırt edemeyeceğinizi hayal edin. Doğru lensi bulmak sağlık açısından olduğu kadar kullanım amacınıza da hizmet eder.

Klasiklerden şaşmayın

Tüm bu saydığımız olgular kafanızı karıştırdıysa, klasik gözlüklerin neden her sezon alternatifi çıktığını göz önünde bulundurun. Klasikler asla eskimez. Hep tercih edilir. Aviators, clubmasters ve wayfarers hemen hemen herkesin aşık olduğu başlıca modeller. Bu klasiklerin sınırlı sayıda çıkan ve her sezon değişen işbirliklerini takipte kalın!

Tüm bu tavsiyelerden sonra, şimdi aşağıdaki gözlük önerilerimize göz atabilirsiniz.

