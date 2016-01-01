3 KOMBİNLE ZOE KRAVITZ HAVASINI YAKALAMAK

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Bugünlerde Big Little Lies’ın izlenme başarısıyla göz önünde olan Zoe Kravitz’in sokak stilini inceledik.

Lenny Kravitz ve Lisa Bonet’nin güzel ve başarılı kızları Zoe, hem müzik hem de oyunculuk kariyerinde başarılı adımlarla yürüyor. Her ne kadar göz önünde bir yaşamı olsa da o kendine has tarzından ve sokak rahatlığından vazgeçmiyor. Şu sıralar Hollywood yıldızları arasında çok revaçta olan saç kazıtma kervanına o, ilk katılanlardan. Kısacık, sarı saçlarıyla farklılığına başka bir hava katan Zoe Kravitz’in tarzını sizler için inceledik.

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