3 FARKLI KOMBİNLE OFİS STİLİ ÖNERİSİ

ALIŞVERİŞ 15 dakika önce Ezgi Şuekinci

Ofiste doğru parçaları giyinmek; yaz sıcaklarından kaçmanın en kestirme yolu!

Kış aylarında yazın gelmesini hayal ederken, yaz aylarında ise hepimiz kışı özlüyoruz. Mevsimler konusunda ne istediğimizi biz de tam bilmesek de, tarz konusunda ne istediğimizi çok iyi biliyoruz; şık ve havalı olmak. Tabii ki bu her zaman çok kolay olmuyor. Kışın üşümemek istiyoruz, yazın terlememek istiyoruz ve kıyafetlerimizi buna göre belirlemeye çalışıyoruz.

Yaz aylarında, daha az ya da daha kısa giyinmek her zaman çözüm olmuyor. Doğru yerlerde doğru parçaları giyinmek yaz sıcaklarından kaçmanın kuşkusuz en kestirme yolu.

“Neymiş doğru parçalar?” diye söylendiğinizi duyar gibiyiz. Öncelikle kesinlikle pamuklu, keten yani hafif ve serin parçaları tercih etmelisiniz. Bütün gün bilgisayar başında oturacağınızı düşünürsek, polyester ya da viskon giyinmek hiç de iyi bir seçim olmayacaktır. Pamuklu ve düğmeli gömlek elbiseler, kısa paçalı tiril tiril pantolonlar, şort tulumlar ve midi etekler ile gün sonuna kadar hem şık görüneceksiniz hem de ofis hayatına yetecek kadar resmi olacaksınız.

Biraz ilham mı istiyorsunuz? O halde galeriye gidin!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ