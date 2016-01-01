2017’NİN TREND GÖZLÜKLERİ

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Sevgililer Günü yaklaşırken yeni yıla damgasını vuracak gözlük modellerini listeledik.

Yaz-kış, gece-gündüz ne giyeceğimizi sınıflandırıyoruz. Hayatımızdaki mevsimsiz ve zamansız olan parçaların sayısı ise oldukça az. Gözlükler de bunlardan biri. Özellikle stil ikonları ve influencer’ların olmazsa olmaz parçalarından biri olan gözlükler; Sevgililer Günü’nde ise ideal bir hediye seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Eğer onlarca seçenek arasından seçim yapmakta zorlanıyorsanız; sizler için beş gözlük markasından 11 farklı tasarım gözlükleri listeledik.

1. MaxMara

1920’li yılların o sivri çerçeveli tasarımlarından ilham alınarak oluşturduğu Cat-eye koleksiyonu, markanın ikonik bir modeli. Natürel nüansların ustalıkla işlenmesi ile fark yaratıyor.

2. MAX&Co.

Retro esintiler taşıyan bu gözlükler, ihtişam ve feminenizmi bir araya getiriyor. Belirgin dikdörtgen çerçeve, şaşırtıcı desenler ve zevk sahibi renk paleti ile 70’ler ruhunu en derin haliyle yaşayacaksınız.

3. Carrera

Çabasız şıklık tabirinin en iyi örneklerini sunan Carrera, 126/S modeli eminiz ki birçoğunuzun hayallerini süslüyor. Her yüz tipine uygun tasarımı ve unisex oluşu tercih sebebi.

4. Givenchy

Givenchy’nin bu yıl ses getiren parçaları arasında birisi oldukça dikkat çekiciydi. Givenchy Bridges’, kırmızı hatlarıyla oldukça kışkırtıcı durmuyor mu? Deri spoiler detaylı güneş gözlüğü şık bir alternatif olabilir.

5. Polaroid

Polarize lenslerin yaratıcısı Polaroid’in bu gözlükleri, aşkın rengi kırmızıyı tüm detaylarında barındırıyor. Birbirinden çekici tasarımlardan büyülenmemek elde değil.