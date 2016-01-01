ALIŞVERİŞ
2016’NIN SON ÇIKMAZI
Üçer parçayla 2016’nın en güzel sokak tarzlarını çal!
Yeni yıl heyecanının yanında bir de bu son günlerde ne giysem derdine düşme! Bu senenin en güzel sokak tarzlarını, az parçayla senin için yeniden yarattık, hepsi galeride!
Palto, Mango 429,99 TL; Etek, adL 199,90 TL; Bere, Koton 14,99 TL
Ceket, Mango 249,99 TL; Jean, İpekyol 229 TL; Ayakkabı, Zara 69,95 TL
Kazak, Koton 69,99 TL; Elbise, adL 199,90 TL; Çizme, Greyder 279,90 TL
Kazak, Mango 69,99 TL; Etek, Liu Jo 595 TL; Bot, adL 199,90 TL
Ceket, Mango 249,99 TL; Jean, İpekyol 229 TL; Ayakkabı, Zara 69,95 TL