200 TL ALTI KIRMIZI PARÇALAR

ALIŞVERİŞ 3 saat önce Ezgi Şuekinci

Kazaklar, ceketler, pantolonlar, etekler ya da ayakabılar farklı formlarıyla kırmızı renge boyandı!

Sezonun yükselen trendi kırmızı rengi, hızını düşürmeden koleksiyonların ve kombinlerin parçası olmaya devam ediyor. Kışkırtıcılığı, dişiliği ve ihtişamı simgeleyen kırmızı, hemen hemen her sezon tasarımcıların göz bebeği olsa da, bu sonbahar/kış sezonunda eğilim biraz daha fazla. Kırmızının gücünden kuvvet alarak oluşturulan kombinler, feminen bir şıklığın kapılarını aralıyor olacak ki “baştan aşağı kırmızı giyinmek” de dahil olmak üzere, kırmızının hakimiyetindeki görünümler sıklıkla karşımıza çıkıyor. ALL ekibi olarak biz de gösterişin rengi kırmızıyı çok seviyoruz ve sizler için bir dizi araştırma içerisine giriyoruz. İşte 200 TL altındaki kırmızı renk parçalarla hazırladığımız 5 kombin!

HAZIRLAYAN EZGİ ŞUEKİNCİ