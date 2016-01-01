150 TL ALTI COOL ÇANTALAR

ALIŞVERİŞ 1 saat önce Ezgi Şuekinci

Kaliteli ve cool bir çanta edinmek için bütçenizi sarsmanıza gerek yok!

Çantalar, kombinlerimizi tamamlayan en önemli aksesuarlardan biri. Haliyle ona yapılan yatırımların boyutu da aynı oranda artıyor. Tasarımcıların özenle modaya kazandırdığı bu aksesuarların, stil sahibi kadınlar için vazgeçilmezler arasında olduğu da su götürmez bir gerçek. Çantaları çok seviyor fakat bütçenizi sarsacak bir harcama yapmak istemiyorsanız, 150 TL ve altı çantaları derlediğimiz galerimize mutlaka göz atmalısınız.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ