120 TL VE ALTI İÇ GİYİM SEÇENEKLERİ

ALIŞVERİŞ 20 saat önce

14 Şubat Sevgiler Günü'nün aşkla dolu ruhuna uygun iç giyim seçenekleri.

Bazı anlarda seksi bir iç çamaşırının insanda yarattığı kendine güven hissinin yerini hiçbir şey alamaz. Bu nedenle Sevgililer Günü hazırlıkları hızla devam ederken, yapılacaklar listesine yeni bir iç çamaşırı alma maddesi da eklemeyi unutmayın. Üstelik oldukça şanslısınız, artık iç giyim kategorisinde birçok farklı marka alternatifleri bulunuyor. Özellikle de seksi bir iç çamaşırına servet harcamak istemeyenler için “fast fashion” markaları Sevgililer Günü öncesi göz kamaştırıcı parçalarla karşımıza çıkıyor.

H&M (Soldan sağa doğru):

Body, 79,90 TL; sutyen, 68,90 TL; külot, 28,90 TL; body, 59,90 TL

KOTON (Soldan sağa doğru):

Body, 39,90 TL; sütyen, 34,99 TL; külot, 12,99 TL; sütyen, 29,99 TL;

külot, 12,99 TL

OYSHO (Soldan sağa doğru):

Tulum, 119,95 TL; tül sütyen, 79,95 TL; külot, 39,95 TL; tül body, 119,95 TL

PENTİ (Soldan sağa doğru):

Babydoll, 79,90 TL; sütyen, 59,90 TL; külot, 24,90 TL.

HAZIRLAYAN YUNUS BAŞARAN