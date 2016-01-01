11 TERLİK MODELİYLE YAZ REHAVETİ

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Bu yaz modası rahatlık ve konforu ön planda tuttu; kadınları sevindirdi …

A’dan Z’ye birçok marka yaz için salaş ya da şık; topuklu ya da topuksuz, renkli ya da düz, açık ya da kapalı demeden binlerce farklı terlik modeliyle karşımıza çıkıyor. Hepimizin kafasında olan klasik terlik algısını yıkacak modellerin yer aldığı yaz sezonunda rahatlık ile şık bir arada. Sokağa taşınan bu yeni tasarımlar kadınların kurtarıcısı olacak gibi gözüküyor. Şimdiden ayaklarda görmeye başladığımız bu terlik modası bağımlılık yapmaya başladı bile. Yazın ferahlığını ve rahatlığını size doyasıya hissettirecek bu akım kolay kolay izlerini kaybettirmeyecek ve ileri ki sezonlarda da karşımıza çıkacağa benziyor. Sadece İlkbahar-Yaz sezonu için değil bazı markaların benzerlerini Sonbahar-Kış sezonu içinde çıkardığı terlik çeşitleri, hem uzun ömürlük hem kullanışlı bir ayakkabı arıyorum diyenler için bizce güzel bir fırsat. Yazın enerjisine uyum sağlayacak bu modeller şimdilerde her yerde boy gösteriyor.

YAZI PAOLA KOHEN KASAR