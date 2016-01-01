10 PARÇAYLA PLAJDA GRAFİK RÜZGARI

ALIŞVERİŞ 5 saat önce

Sezonda öne çıkan grafik desenleri plajda da üzerinde taşımak isteyenlere 10 mayo/bikini önerimiz var.

Eskilerden bugüne gelen ve sağlam adımlarla ilerleyen grafik deseneler, istisnasız son bir kaç sezondur ön plana çıkmaya devam ediyor. Öyle ki yaz kış demeden renkleriyle içimiz ısıtıp enerji veren, bir yandan da özünde cesaret gerektiren bu trend her sene farklı varyasyonlarla karşımıza çıkıyor. İster desenleri karıştırın isterseniz de daha düz parçalarla kombinleyin, seçim sizin. Tatil planlarınızdan sonra alışveriş listenize henüz grafik desenli bir mayo eklemediyseniz listemiz size gelsin.

HAZIRLAYAN MELİDA ALEKSANYAN