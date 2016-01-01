ALIŞVERİŞ

10 PARÇAYLA PLAJDA GRAFİK RÜZGARI

Sezonda öne çıkan grafik desenleri plajda da üzerinde taşımak isteyenlere 10 mayo/bikini önerimiz var.

Eskilerden bugüne gelen ve sağlam adımlarla ilerleyen grafik deseneler, istisnasız son bir kaç sezondur ön plana çıkmaya devam ediyor. Öyle ki yaz kış demeden renkleriyle içimiz ısıtıp enerji veren, bir yandan da özünde cesaret gerektiren bu trend her sene farklı varyasyonlarla karşımıza çıkıyor. İster desenleri karıştırın isterseniz de daha düz parçalarla kombinleyin, seçim sizin. Tatil planlarınızdan sonra alışveriş listenize henüz grafik desenli bir mayo eklemediyseniz listemiz size gelsin.

Vakko By Cecilia Prado, 965 TL | Bikini altı, Yargıcı, 99,90 TL

Missoni, 340 Euro | Penti, 119,87 TL | Bikini üstü, Victoria’s Secret, Pink

Bikini üstü, H&M, 49,95 TL | Bikini altı, H&M, 39,99 TL | Minkpink Active, Beymen, 355 TL

Accessorize | Bonprix, 49,99 TL | Bikini üstü, Calzedonia, 125 TL, Bikini altı, Calzedonia, 85 TL

HAZIRLAYAN MELİDA ALEKSANYAN

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