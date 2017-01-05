10 FARKLI MODELLE 200 TL VE ALTI ÇANTA REHBERİ

ALIŞVERİŞ 13 saat önce

Bütçenizin ne kadar olduğunun bir önemi yok, lüksü aratmayacak çanta avına hoş geldiniz.

Hiç bir zaman eskimeyen krokodil baskılar ofis stilinizi tamamlamak için ideal parçalar.

Divarese, 146,70 TL

Bu pembe Forever New portföy gold renkli metal sapıyla hem gece hem de gündüz şıklığını tamamlıyor.

Forever New, 99,90 TL

Gün içinde çok eşya taşıyanlardansanız bu saten gold sırt çantası sportif şıklığı yakalamanızı sağlayacak.

H&M, 99,99 TL

Deri askısı, süet dokusu ve zımba detaylarıyla jean-gömlek ikilisinin vazgeçilmez parçası olmaya aday.

Hotiç, 183,20 TL

İki farklı askı seçeneğiyle ister kısa ister uzun omuz çantasıyla günlük stilinizi tamamlayabilirsiniz.

İpekyol, 199 TL

2017 İlkbahar/Yaz sezonunda sıkça rastlayacağımız askısı mücevher görünümlü çantalardan gardıroba eklemenin tam zamanı.

Twist, 199 TL

Yargıcı’nın bu kanvas sırt çantası, içindeki bölmeleri ve yanlarında bulunan fermuarlı alanlarıyla eşyalarınızı taşıma kolaylığı sağlıyor.

Yargıcı, 189,90 TL

Siz de özellikle alışveriş sırasında shopper bag’lerden vazgeçemeyenlerdenseniz kontrast renkli bu çantayı koleksiyona ekleme vakti geldi.

Mango, 89,99 TL

Hala gardırobunuzda bir bucket bag yoksa hem modeli hem uygun fiyatıyla kaçırmamanızı öneririz.

Koton, 69,99 TL

Kapağı postacı çantasını andıran Zara’nın bu modeli, ayarlanabilir ve çıkarılabilir kontrast renkteki omuz askısı ve dokusuyla her şehirli kadının gardırobunda olması gereken parçalardan.

Zara, 169,95 TL

HAZIRLAYAN MELİDA ALEKSANYAN