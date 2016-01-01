1 PANTOLON İLE 5 KOMBİN ÖNERİSİ

ALIŞVERİŞ 14 saat önce Ezgi Şuekinci

Farklı stiller oluşturabilmeniz için ihtiyacınız olan tek şey biraz yaratıcılık!

Önceki yazılarımızda “Akıllı Gardırop” oluşturabilmeniz adına sizlere bazı ipuçları vermiştik. Şık ya da stil olabilmek için tıka basa dolu bir gardıroba ihtiyacınızın olmadığını, kombinlerinizi hazırlarken sadece birazcık hayal gücünüzü kullanmanız gerektiğinin de altını çizmiştik. Alışveriş diyeti diye de adlandırabileceğimiz, 1 parça ile 5 kombin köşemizde bu kez ekose desenli bir pantolonu ağırlıyoruz. Bildiğiniz gibi ekoseli parçalar, sokak şıklığının vazgeçilmezi. Edineceğiniz tek bir pantolon ile birbirinden farklı kombinler oluşturabilir, bu kombinlerle istediğiniz stil görünüme erişebilirsiniz. Sizin için hazırladığımız kombin önerilerini merak ediyorsanız, galerimize davetlisiniz!

HAZIRLAYAN EZGİ ŞUEKİNCİ