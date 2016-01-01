1 JEAN ETEK 6 KOMBİN

ALIŞVERİŞ 10 saat önce Ezgi Şuekinci

Stil ve alışveriş arkadaşınız ALL olarak, yazlık kombinlerinize ip uçları vermeye devam ediyoruz.

Yaz sıcaklarını fazlasıyla hissettiğimiz şu günlerde, özellikle her gün dışarı çıkmak durumunda olanlar için kombin yapmak hayli zor oluyor. Önceki yazılarımızda kapsül gardırop oluşturarak bu probleme nasıl çözüm getirebileceğimizden ve tek bir parça ile birden fazla kombin hazırlanabileceğinden detaylıca bahsetmiştik. Bu kez stil ve alışveriş arkadaşınız ALL olarak, yaz aylarında çok sık tercih edilen jean eteği yazımıza konuk aldık ve sizler için birbirinden farklı 6 kombin hazırladık. Çok fonksiyonlu, kullanımı kolay ve konforlu jean eteği biz hangi parçalarla nasıl buluşturduk merak ediyorsanız galeriye devam edebilirsiniz.

Zara, etek, 99.95 TL | Stradivarius, gömlek, 89.95 TL | Zara, terlik, 229.95 TL | Bershka, güneş gözlüğü, 55.95 TL

Zara, etek, 99.95 TL | Zara, body, 99.95 TL | Pull & Bear, 139.95 TL | Skechers, sneaker, 399.00 TL | H&M, güneş gözlüğü, 29.99 TL

Zara, etek, 99.95 TL | Zara, body, 45.95 TL | Roman, çanta, 499.00 TL | Dolce & Gabbana, güneş gözlüğü, 2,230.00 TL

Zara, etek, 99.95 TL | Zara, Kimono, 399.95 TL | H&M, üst, 89.99 TL | Stradivarius, terlik, 149.95 TL

Zara, etek, 99.95 TL | Pull & Bear, tişört, 69.95 TL | Bershka, çanta, 89.95 TL | Nike, Air Max 95 Premium, 650 TL

Zara, etek, 99.95 TL | İpekyol, gömlek, 130.00 TL | LCW, sandalet, 34.95 TL | Twist, kemer, 50.00 TL

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