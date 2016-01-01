1 ETEK İLE 5 FARKLI STİL ÖNERİSİ

ALIŞVERİŞ 9 saat önce Ezgi Şuekinci

Sadeleşmeye devam ediyoruz!

Stil arkadaşınız ALL olarak bir süredir akıllı gardırop oluşturmak konusunda sizlere tavsiyelerde bulunuyoruz ve bu kapsamda tek bir parça ile oluşturabileceğiniz 5 kombin önerisi hazırlıyoruz. Dilerseniz daha önce 1 gömlek, 1 pantolon ve bir kazak ile yaptığımız 5 farklı kombini görebilir ve kış tavrınıza farklı bir perspektif kazandırabilirsiniz. Akıllı gardırop oluşturma sürecimizin bugünkü konuğu ise kalem formlu siyah bir etek. Aslında oldukça sade bir görünümde olan bu eteği, biraz yaratıcılığımızı kullanarak farklı parçalarla buluşturduk ve sizlere ilham olabilecek stiller yarattık.

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