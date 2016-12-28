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2016’NIN EN İYİ 10 KIRMIZI HALI GÖRÜNÜMÜ

KIRMIZI HALI

Golden Globe Ödülleri'nden Oscar Töreni'ne 2016 yılına damgasını vuran kırmızı halı görüntüleri....

BELLA HADID İLE YILBAŞI GECESİNE HAZIRLIK

MAKYAJ

Dior ile marka elçisi Bella Hadid yılbaşı gecesine özel parti makyajı önerilerinde bulunuyor....

GÜZELLİK DÜNYASINDA 2016’DAN ARDA KALANLAR

GÜZELLİK

Hollywood yıldızlarının şaşırtıcı değişimi ve sosyal medyaya akımlarıyla 2016 çok renkli geçti....

12 FARKLI YÜZÜYLE #ALL2016

BU AY DERGİDE

Hande Erçel'den Burçin Terzioğlu'na 2016 yılına damgasını vuran ALL kapakları....

TWITTER’IN GÜNDEMİNDE 2016’DA NELER VARDI?

YAŞAM

Her yıl olduğu gibi bu yılda Twitter 2016 yılının en çok konuşulan konuları analizini bizlere sundu....

TV DÜNYASINDA 2017’DE NELER KONUŞULACAK?

KÜLTÜR

Dizilerde Hollywood yıldızlarını görmeye alışamayanlar bu sene teslim olmak zorundalar!...

2016’NIN SÖNEN ”IT”LERİ

TREND

2016 yılında parlayıp sonrasında sönen trendlere elveda diyoruz! Yeni yılda stilimize eklemeyeceğimi...

KIZIL BOMBA

GÜZELLİK

2017 kış saç trendleri arasında öne çıkan sıcak kızılları denemeye cesaretiniz var mı?...

2017 NELER GETİRECEK: KARDASHIAN VERSİYON!

ÜNLÜLER

Kardashian’ların yılbaşı partisi 2017’den beklentilerimizi sıralıyordu! ...

METALİK ETKİ

ALIŞVERİŞ

Karen Walker ilk optik gözlük koleksiyonunu lanse ederek yepyeni bir ofis şıklığı yaratıyor....

YENİ ULAŞILABİLİR ‘IT BAG’ ADAYI

ALIŞVERİŞ

Mansur Gavriel'den satış rekorları kıracak yepyeni bir çanta adayı: Lady Tote....

MTV İLE 80’LER NOSTALJİSİ

MODA HABER

Marc Jacobs, 80'li yıllara olan tutkusunu Cruise 2017 koleksiyonuyla hayata geçiriyor....

EN POPÜLER YILBAŞI ŞARKILARI

KÜLTÜR

Yılbaşını özel yapan 10 şarkıyı sizler için derledik....

RONALDO ŞEREFİNE

ALIŞVERİŞ

Nike, bu yıl dördüncü Ballon d’Or ödülünü kazanan Ronaldo şerefine özel bir spor ayakkabı koleksiyon...

YILBAŞI PROGRAMI: VICTORIA’S SECRET SHOW

TV

Victoria’s Secret melekleri bu yılbaşı yine göz kamaştıracak!...

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